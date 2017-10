Der Missbrauch von Kindern zu Kriegszwecken ist von der zuständigen UNO-Sonderbeauftragten Gamba als "eindringlichste Schande dieser Generation" bezeichnet worden.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen müsse Friedensmissionen die ausdrückliche Aufgabe mit auf den Weg geben, Minderjährige in bewaffneten Konflikten zu schützen, sagte Gamba in New York. In einem jüngst vorgelegten UNO-Bericht heißt es, immer wieder würden Kinder zu kriegerischen Akten oder gar Selbstmordattentaten gezwungen. Zudem sei die Versorgung Minderjähriger in einigen Krisengebieten mit humanitärer Hilfe wiederholt blockiert worden.



Den Vereinten Nationen zufolge wurden allein im vergangenen Jahr über 8.000 Kinder weltweit in bewaffneten Konflikten getötet oder verstümmelt.