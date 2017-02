Diesmal betraf es vier Modelle - immerhin ein Drittel der zwölf untersuchten Kinderwagen. Viermal mangelhaft also, weil Schadstoffe in hohen Konzentrationen nachgewiesen wurden - vor allem in den Griffen, an denen sich die Kleinen gewöhnlich festhalten sollen, so Stephan Scherfenberg von der Stiftung Warentest.

"Zum einem PAK - das sind Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Die können Krebs erzeugen. Wir haben verschiedene Weichmacher und auch Flammschutzmittel gefunden. Die auch Krebs erzeugen können, oder im Verdacht stehen, das Erbgut zu verändern. Zum Teil haben wir die in solch hohen Konzentrationen gefunden, dass Grenzwerte um mehrere 100 Mal überschritten wurden. Und da raten wir dann davon ab, diese Griffe weiter zu benutzen."

Schadstoffbelastung unabhängig von Modell und Preis

Schadstoffbelastungen in Kinderwagen sind keine Frage des Preises. Diesmal bekamen unter anderem die beiden teuersten Modelle in der Untersuchung - von "Bugaboo" und von "Teutonia" - eine mangelhafte Bewertung. Die Stiftung Warentest macht darauf aufmerksam, dass es nicht für alle nachgewiesenen Schadstoffe verbindliche Normen gibt. Deshalb wurden für die Untersuchung der Kinderwagen die gleichen, strengeren Maßstäbe angelegt, wie sie für Kinderspielzeug gelten.

"Für Stoffe und für Griffe gibt es da keine Grenzwerte. Da die Kinder aber eine ganze Weile pro Tag in diesen Kinderwagen sitzen können - sie sabbern, sie lutschen daran, nehmen Sachen in den Mund - legen wir die gleichen Grenzwerte an wie bei Kleinkinder-Spielzeug."

Händler muss nachbessern

Kunden, die bereits einen der Kinderwagen mit hoher Schadstoffbelastung gekauft haben, sollten sich an den Händler wenden. Die Stiftung Warentest geht nämlich davon aus, dass der Verkäufer verpflichtet ist, diesen Mangel zu beheben oder das Produkt zurückzunehmen. Grundlage ist die gesetzliche Gewährleistung – und die gilt für zwei Jahre ab Lieferung.

Neben den Schadstoffbelastungen wurden noch weitere Aspekte kritisiert. Die Wagen sollen in der Regel mindestens bis zum dritten Lebensjahr des Kindes geeignet sein. Weshalb neben dem eigentlichen Kinderwagen auch eine Tragetasche, mitunter Babywanne genannt, mitgeliefert wird. Warentester Stephan Scherfenberg:

"Einige von diesen Babywannen sind zu kurz. Das Kind wird also innerhalb weniger Monate mit den Füßen anstoßen und nicht mehr genug Platz haben. Und die Sitzeinheit ist dann teilweise auch so gebaut, dass das Kind in diesem Alter noch nicht umziehen kann. Der Sitz ist zu groß, das Kleinkind hängt da etwas verloren drin. Die Beine liegen nicht richtig auf. Da müsste man also noch eine Weile warten, dann haben Sie eventuell eine zeitliche Lücke von mehreren Monaten, in der Sie das Kind nicht kindgerecht befördern können."

Nur drei Kinderwagen bekamen Testurteil "gut"

Beim Kinderwagen "Naturkind Varius Pro" fiel zudem auf, dass der Sitz nicht verlässlich und sicher genug verankert werden kann. Deshalb besteht die Gefahr, dass er kippt.

Fazit der Stiftung Warentest: Trotz teils horrender Preise bekamen nur drei Kinderwagen eine gute Bewertung. Sie sind weitgehend schadstofffrei und auch sonst vorbildlich kindgerecht.

"Das ist einmal der 'Britax G Big' für knapp 1.000 Euro. Dann 'ABC Design' für 600 Euro. Und dann haben wir noch den 'Joolz' - ebenfalls für rund 1.000 Euro. Die Preise der Kinderwagen sind in den vergangenen Jahren auch noch einmal deutlich gestiegen. Aber für rund 600 Euro bekommen Sie auch einen ordentlichen Kinderwagen."