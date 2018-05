Zwei jahrelang in Tunesien festgehaltene Mädchen sind wieder in ihre deutsche Heimat zurückgekehrt.

Sie landeten nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa am frühen Morgen in Frankfurt am Main. Die Töchter einer Deutschen und eines Deutsch-Tunesen waren nach der Trennung der Eltern im Jahr 2015 zunächst einvernehmlich zu einem Aufenthalt nach Tunesien gebracht worden. Dort wurden sie von der Familie des Vaters festgehalten, obwohl die Mutter sowohl von der deutschen als auch der tunesischen Justiz das Sorgerecht zugesprochen bekam. Vor wenigen Tagen hatte sie die Kinder während eines Besuchs in die deutsche Botschaft in Tunis gebracht. In der vergangenen Nacht durften die drei dann ausreisen. Der Vater sitzt seit zwei Jahren wegen Kindesentziehung in Deutschland in Haft.

