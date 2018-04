Im Prozess um den jahrelangen Missbrauch eines Jungen im Raum Freiburg ist ein 41 Jahre alter Mann zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Zudem ordnete das Landgericht Freiburg Sicherungsverwahrung und die Zahlung einer Geldstrafe an. Der Mann hatte gestanden, den Jungen zweimal vergewaltigt zu haben.



Es ist das erste Urteil in dem Missbrauchsfall, in dem es insgesamt acht Verdächtige gibt. Der heute neun Jahre alte Junge war den Angaben zufolge mehr als zwei Jahre lang von mehreren Männern missbraucht worden. Die Mutter und ihr Lebensgefährte hatten ihn im Internet angeboten.



(Az.: 6 KLs 160 Js 30350/17).

