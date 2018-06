Die Darstellerin des ersten sogenannten "Bond-Girls", Eunice Gayson, ist tot.

Das wurde über ihren offiziellen Twitter-Account gemeldet. Die britische Schauspielerin sei bereits gestern gestorben. Sie wurde 90 Jahre alt.



Gayson spielte die Bond-Geliebte Sylvia Trench neben Sean Connery in "James Bond - 007 jagt Dr. No" aus dem Jahr 1962 und ein Jahr später in "Liebesgrüße aus Moskau". Sie war damit das einzige "Bond-Girl", das in zwei Filmen auftrat.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.