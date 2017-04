Der Kameramann Michael Ballhaus ist tot.

Er starb im Alter von 81 Jahren in seiner Berliner Wohnung. Das teilte sein Verlag - DVA Sachbuch - mit und berief sich auf die Familie von Ballhaus.



Michael Ballhaus war gebürtiger Berliner und galt als einer der berühmtesten Kameramänner der Filmgeschichte. Er arbeitete insbesondere an der Seite von Rainer Werner Fassbinder, drehte aber auch Filme mit Martin Scorsese, darunter den Klassiker "Good Fellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia".



Ballhaus hatte sich zuletzt aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Er litt in den letzten Jahren am Grünen Star, was seine Sehfähigkeit erheblich einschränkte.