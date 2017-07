Der amerikanische Schauspieler Martin Landau ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Das teilte sein Agent mit. Landau trat erstmals in den 50er Jahren in Hollywood-Filmen auf, später dann in Fernsehserien wie "Kobra, übernehmen Sie" und "Mondbasis Alpha 1". Er spielte unter anderem in Filmen von Woody Allen und Francis Ford Coppola. Er gewann einen Oscar und drei Golden Globes.