"Kirche in Not"

Nach Einschätzung des Hilfswerks "Kirche in Not" leiden rund 100 Millionen Christen weltweit unter Verfolgung, Diskriminierung und Unterdrückung.

Das geht aus einer Dokumentation hervor, die das Hilfswerk heute in München vorstellte. Als besonders bedrohlich wird die Lage unter anderem in Syrien, Saudi-Arabien und Nigeria genannt. Auch würden viele Muslime unter der Gewalt islamistischer Terrorgruppen wie dem IS oder Boko Haram leiden.



Die katholische Organisation beruft sich auf Berichte von Informanten und Menschenrechtsorganisationen. "Kirche in Not" ist in mehr als 140 Ländern aktiv.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.