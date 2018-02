Der Staatskirchenrechtler Hans Michael Heinig hat die Qualität des Religionsunterricht in Deutschland bemängelt.

Dieser entferne sich vom ursprünglichen verfassungsrechtlichen Idealzustand, schrieb er in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung die Zeit. Zu weiten Teilen sei der Religionsunterricht nur noch eine von Lehrern begleitete individuelle Sinnsuche der Schüler oder eine schlichte Kummer- und Kümmerstunde. Heinig verwies zudem auf den Rückgang der Zahl der Kirchenmitglieder und das gleichzeitige Wachstum der Zahl an Konfessionslosen. In einer religiös diversen und säkularisierten Gesellschaft werde der Religionsunterricht nur eine Zukunft haben, wenn er mehr als Ethik und Religionskunde biete.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.