Das katholische Erzbistum Saint Paul und Minneapolis zahlt rund 210 Millionen Dollar an Missbrauchsopfer.

Die Summe fließe in einen Fonds, aus dem dann 450 Betroffene entschädigt würden, teilte einer der Anwälte mit. Erzbischof Hebda sagte, den Opfern seien Kindheit, Vertrauen und in vielen Fällen auch der Glaube gestohlen worden. Man zahle ihnen nun die höchstmögliche Entschädigung. Insgesamt sollen sich in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 90 Priester aus dem Erzbistum des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht haben. Die ausgehandelte Entschädigung, der die Opfer noch zustimmem müssen, wäre die zweithöchste Summe, die jemals von einem amerikanischen Bistum für Missbrauchsopfer zur Verfügung gestellt wurde. 2007 hatte die Erzdiözese Los Angeles 660 Millionen Dollar an mehr als 500 Opfer gezahlt.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.