In Deutschland haben die Kirchen am Ersten Weihnachtstag zu Toleranz und gesellschaftlichem Zusammenhalt aufgerufen.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, bezeichnete Weihnachtsfreude als stärkste Medizin gegen den Virus des Nationalismus, der Fremdenfeindlichkeit und des religiösen Fanatismus. Der bayerische Landesbischof sagte in der Münchner Mattäuskirche, Gott werde an Weihnachten nicht zuerst Deutscher, Amerikaner, oder Russe - er werde einfach nur Mensch.



Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, sagte in seiner Weihnachtspredigt im Münchner Liebfrauendom, gerade in der jüngsten Zeit sei die Frage, was diese Gesellschaft eigentlich zusammenhalte, immer drängender geworden. Vor diesem Hintergrund liefere "das Geheimnis von Weihnachten" einen wichtigen Beitrag.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.