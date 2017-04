Katholische und evangelische Bischöfe in Deutschland mahnen eine politische Lösung für den Syrien-Krieg an.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, rief am Palmsonntag dazu auf, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Insbesondere die Vertreter der Religionen müssten sich gemeinsam gegen Gewalt im Namen Gottes wenden, sagte der Erzbischof von München. In seiner Predigt stellte er auch die Frage, wann die Waffenlieferungen in diese Gebiete beendet würden.



Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, bedauerte auf Facebook die weitgehende Blockade des UNO-Sicherheitsrates. Dennoch müssten Möglichkeiten gefunden werden, dass die Mechanismen internationalen Rechts inklusive Sanktionsmöglichkeiten auch wirklich funktionierten. Auch Bambergs Erzischof Schick forderte die UNO auf, geschlossen den Krieg zu ächten, was bisher an derUneinigkeit der Großmächte gescheitert sei.