Vertreter von Kirchen und Hilfswerken beklagen einen zunehmenden politischen Druck auf das Kirchenasyl.

Bei einer Konferenz in Frankfurt am Main verabschiedeten gut 200 Teilnehmer eine gemeinsame Erklärung, in der von Drohungen mit Sanktionen sowie Einschüchterungen durch Strafverfahren gegen Betroffene und Unterstützer die Rede ist. Zudem würden Zwangsräumungen angedroht oder durchgeführt. Hauptgrund sei eine immer restriktivere Flüchtlingspolitik. Die Konferenzteilnehmer fordern eine - Zitat - "besonnene" Flüchtlingspolitik, die sich an den Menschenrechten orientiere.



Beim sogenannten Kirchenasyl nehmen Ordensgemeinschaften oder Gemeinden Schutzsuchende auf, die von Abschiebung bedroht sind. Gegner sehen darin einen Verstoß gegen geltendes Recht.