Vor dem Hintergrund zunehmender juristischer Verfolgungen von Pfarrern haben der bayerische Justizminister Bausback (CSU) und der evangelische Landesbischof Bedford-Strohm eine gemeinsame Position zum Kirchenasyl gefunden.

Dazu waren die beiden in München zu einem Treffen zusammengekommen. Das Justizministerium teilte mit, das Kirchenasyl sei eine christliche Tradition und Ausdruck des großen humanitären Engagements für die Flüchtlinge, aber kein rechtsfreier Raum. Bedford-Strohm führte aus, in bestimmten Einzelfällen führten rechtsstaatliche Entscheidungen zu unterträglichen Härten für Flüchtlinge. Darauf wollten die Christen mit dem Kirchenasyl aufmerksam machen - es sei im Interesse des Rechtsstaats, diese Hinweise ernst zu nehmen. Die Kirchen seien sich ihrer Verantwortung für den Rechtsstaat bewusst.



In den vergangenen Monaten war das Thema Kirchenasyl zwischen den Kirchen und der Politik kontrovers debattiert worden. Laut jüngsten Zahlen sind der bayerischen Landeskirche derzeit 65 Fälle von Kirchenasyl mit knapp 90 Geflüchteten bekannt. Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche" gibt es in ganz Deutschland rund 300 Kirchenasyle mit mindestens 530 Personen, davon seien etwa 140 Kinder.



Die katholische und evangelische Kirche sowie der bayerische Flüchtlingsrat hatten in den vergangenen Wochen kritisiert, dass Staatsanwaltschaften in Bayern Pfarrer, die Kirchenasyl gewährt haben, strafrechtlich verfolgen.