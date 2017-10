Der Evangelische Kirchentag 2019 in Dortmund steht unter dem Leitwort "Was für ein Vertrauen".

Kirchentagspräsident Leyendecker sagte, die Losung aus dem Alten Testament sei bestens geeignet, um darüber zu reden, in welcher Welt wir leben wollten und in welcher Welt nicht. Zuversicht sei das Gegengift gegen die Lust an der manchmal schon modischen Untergangsstimmung. Der 37. Kirchentag in Dortmund findet vom 19. bis zum 23. Juni 2019 statt.