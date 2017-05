Sitze weniger, bewege dich mehr, ermahnt die Handy-App ständig. Jetzt, nach ein paar Tagen Kirchentag, gibt sie Ruhe. Gut 25 zu Fuß zurückgelegte Kilometer hat sie registriert. Es ist ein Kirchentag der weiten Wege, fast wie eine katholische Wallfahrt. Um einen herum schleppen evangelische Christen ihre Posaunen samt Koffer frohgemut übers Messegelände, sie beschämen gehetzte Journalistinnen mit einem Good-News-Lobgesang. Die CO2-Bilanz stimmt, der Himmel über Berlin wird immer blauer, die Gesundheitsgouvernante im Handy schweigt zufrieden. Einem klimaneutralen, nachhaltigen, ganzheitlichen Leben steht nichts mehr im Weg. Was will man mehr?

Tja, was will man mehr von einem Kirchentag als ein gutes Gewissen und die Gewissheit, politisch, moralisch und auch sonst auf der richtigen Seite zu stehen? Es ist leicht, sich über dieses Milieu lustig zu machen: über die schwärmerisch-beseelten Blicke. Über solarbetriebene Schokobrunnen, in die Bibelarbeiterinnen neutestamentliche Bio-Früchte tunken, über das kindische Logo mit den Spiegeleieraugen. "Du siehst mich", lautet das Motto – das ist je nach Sichtweise Trost, Verheißung oder eine Du-Drohung wie aus dem Ikea-Katalog.

Luther selbst hätte vieles mit Hohn und Spott überzogen. Es dürfte ihn, den Sohn eines Minenbesitzers, nur bedingt interessieren, was Jesus heute zum Steinkohleabbau sagen würde und auch auf einem der vielen Anti-Hate-Speech-Podien wäre der Sprachgewaltige so isoliert wie auf dem Reichstag zu Worms. Luthers Glaubenswelt ist 2017 weit weg.



Die Frage nach dem gnädigen Gott treibt die wenigsten Christen von frühmorgens bis tief in die Nacht um. Eine fromme Veranstaltung ist der Kirchentag dennoch. Es wird viel gebetet und gesungen, und noch immer steckt in fast jedem Rucksack eine Bibel. Nicht nur der Reformator steht als Playmobilfigur im Jubiläumsjahr herum, auch Gott schrumpft auf eine handliche Größe. Das ist kein Glaubensverlust, nur eine Veränderung. Das Mittelalter liegt nun mal schon eine Weile zurück.

Ausgerechnet das Großevent, das am meisten unter Showverdacht stand, verstörte die allzu Selbstgewissen

Was heutige Christen bewegt, formulierte Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, in einem Gespräch mit Barack Obama. Der Bischof fragte ganz irdisch: Wie können wir zu einer Welt kommen, in der alle in Würde leben?



Der frühere US-Präsident hatte keine einfache Antwort, auch Angela Merkel benannte ihr Dilemma, als sie nach Abschiebungen gefragt wurde. Zu besichtigen war ein öffentliches Nachdenken über gesinnungsethische Erwartungen und verantwortungsethisch begründete Maßnahmen. Ausgerechnet jenes Großevent, das am meisten unter Showverdacht stand, verstörte die allzu Selbstgewissen. Was will man mehr?



Kirchentagskritiker wissen genau, dass weniger mehr wäre. Weniger Politik, mehr Glauben fordern sie. Die Evangelische Kirche solle ihrer Kernaufgabe nachgehen und das Evangelium verkünden. Das sagte der CDU-Politiker Jens Spahn, der selbst nicht auf dem Kirchentag mitdiskutiert; ähnlich formuliert es Anette Schultner von den "Christen in der AfD", die ein eigenes Podium wert waren.



Ja, es gibt einen Bedeutungsverlust der Kirchen, über den weder Kirchen- noch Katholikentage hinwegposaunen können. Ja, es gibt eine nervende Neigung, die christliche Botschaft als smarte Benutzeroberfläche mit Amnesty- und Yoga-App zu verkaufen. Ja, es gibt eine Menge Selbstgerechtigkeit im Papphockerkosmos.



Aber Evangelium statt Einmischung - das wäre Luther für Arme, ärmlicher als Plastikfiguren und Bierdeckelsprüche. Als beschränke sich Christsein aufs stille Gebet in der Kammer. Kirchentage bekommen öffentliches Geld und öffentlich-rechtliche Aufmerksamkeit. Wenn das gerechtfertigt sein soll, dann sollten sie bieten, was keine Talkshow zustande bekommt: Kontroversen statt Krawall, Begründungen statt Kalendersprüche, ehrliches Ringen statt einstudierter Posen. Das gelingt nur manchmal, viele Podien sind spannungsarm und ängstlich besetzt, passend zum Rest des Kirchenjahres.



In den besten Momenten jedoch wird ernsthaft das Verhältnis von Glauben und Handeln, von Prinzipien und Pragmatismus austariert. Da geht es ums Gemeinwohl und nicht um Wohlfühlweisheiten.



Christen sind weiß Gott nicht die besseren Demokraten und zum Glück sind in diesen Tagen in Berlin nicht nur Christen unterwegs. Nach der Würde des Menschen wurde Obama gefragt. Auch die Demokratie hat eine Würde, und es gibt nur wenige Orte, an denen konzentriert um sie gerungen werden kann. Der Kirchentag ist einer davon. Er ist die weiten Wege und die Blasen an den Füßen wert.

Dr. Christiane Florin ( Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Christiane Florin, Jahrgang 1968, ist Redakteurin für "Religion und Gesellschaft" beim Deutschlandfunk. Bis 2015 leitete sie die Redaktion von Christ&Welt in der Wochenzeitung "Die ZEIT". Ihre Erfahrungen als Lehrbeauftragte für Politikwissenschaft an der Universität Bonn verarbeitete sie in dem Essay "Warum unsere Studenten so angepasst sind" (Rowohlt 2014). Im Frühjahr 2016 veröffentlichte sie das Buch "Die Ehe. Ein riskantes Sakrament" (Kösel).