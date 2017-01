Ein Wrack eines Frachtflugzeugs der Fluggesellschaft ACT liegt am 16.01.2017 nahe des Flughafens Manas in Bischkek (Kirgistan) in bewohntem Gebiet. Beim Absturz der türkischen Frachtmaschine sind einem Medienbericht zufolge mindestens 32 Menschen ums Lebe (dpa/picture-alliance/Xinhua)