Kirgistan Journalist soll lebenslänglich in Haft bleiben

Auch Amnesty International plädierte für die Freilassung von Azimzhan Askarov (picture alliance/dpa - Britta Pedersen)

Ein Gericht in Kirgistan hat das Urteil gegen einen Journalisten bestätigt, der wegen kritischer Berichte lebenslänglich in Haft bleiben soll.

Der Aktivist und Publizist Askarov wurde vor sechs Jahren festgenommen, als die Polizei einen Aufstand von Usbeken in Kirgistan gewaltsam niederschlug. Er hatte zuvor jahrelang Fälle von Polizeigewalt dokumentiert. Der UNO-Menschenrechtsausschuss wirft den kirgisischen Behörden vor, Askarov willkürlich festgenommen und gefoltert zu haben. Er will jetzt in den Hungerstreik treten.