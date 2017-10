In Kirgistan ist die Präsidentenwahl bisher friedlich verlaufen.

Wie die Wahlleitung in Bischkek mitteilte, öffneten die 2.000 Wahllokale am Vormittag ohne Probleme. Nach zwei Revolutionen ist es das erste Mal in der neueren Geschichte des zentralasiatischen Landes, dass ein Präsident am Ende seiner regulären Amtszeit seinen Posten freiwillig aufgibt. Knapp drei Millionen Wahlberechtigte können zwischen elf Kandidaten entscheiden. Die Wahllokale schließen um 16 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.