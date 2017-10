Der Leiter des Instituts für kurdische Studien in Berlin, Feryad Fazil Omar, erhebt schwere Vorwürfe gegen die irakische Armee.

Anlass ist der Einmarsch des Militärs in der umstrittenen Provinz Kirkuk, auf die auch die Kurden Anspruch erheben. Omar, der auch Bundesvorsitzender der Gesellschaft für bedrohte Völker ist, sagte im Deutschlandfunk, es gebe den Auftrag, die Kurden zu vertreiben. Er höre Berichte von Menschen, die vor einer Armee flüchteten, die nicht nur aus irakischen Soldaten bestehe, sondern zum Teil auch aus der Armee des Iran und aus Söldnern, die vom Irak beauftragt würden. Omar bezichtigte die irakische Regierung, eine "Marionette in der Hand der iranischen Regierung" zu sein.



Das Unabhängigkeitsrefrendum der Kurden im Nordirak bezeichnete Omar als "gerecht". Kirkuk sei zwar eine multiethnische Stadt, historisch und geografisch aber kurdisch. Er frage sich, warum die Weltöffentlichkeit nicht akzeptiere, dass das kurdische Volk sich für mehr Selbstbestimmung entschieden habe.



Die irakische Armee war gestern in die ölreiche Provinz Kirkuk eingerückt, um die es schon länger einen Konflikt zwischen den Kurden und der Zentralregierung in Bagdad gibt. Vor drei Wochen hatten sich die Kurden in einem umstrittenen Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen.