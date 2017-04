Twitter hat bei einem Bundesgericht in Kalifornien Klage gegen die US-Regierung eingereicht.

Das Unternehmen wehrt sich nach eigenen Angaben gegen eine Aufforderung des Heimatschutzministeriums, den Betreiber eines Kontos offenzulegen, über das Kritik an der Politik von Präsident Trump geübt wird.



Twitter will die Daten nicht herausgeben, solange die Regierung keine Beweise für straf- oder zivilrechtliche Verstöße vorlegt. Das Unternehmen spricht von einem Angriff auf die Meinungsfreiheit.



Das von der Regierung beanstandete Konto soll von Mitarbeitern einer dem Heimatschutzministerium unterstellten Bundesbehörde betrieben werden, die mit der neuen Regierung nicht einverstanden sind. In den Postings wird die Einwanderungspolitik Trumps kritisiert.