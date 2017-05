Klein selbst schlüpft dank elektronischer Verdopplung, Verzerrung oder Verfremdung in immer neue Klanggewänder.

Pianist Lars Duppler konzentriert sich bei Tubes & Wires ganz auf die Perkussivität des Fender Pianos und die vielfältigen Klangmöglichkeiten seiner Synthesizer. Vierter im Bunde ist der deutsche Star-Schlagzeuger der jüngeren Generation, Jonas Burgwinkel. Bei aller Rock-Anmutung fordern komplexe Stücke, komplizierte Rhythmen und viel Freiraum für Improvisation immer wieder die Jazzqualitäten der vier Musiker von Tubes And Wires heraus. Beim Konzert in Karlsruhe präsentierten sie ihre neue CD "Life In Times Of The Big Crunch", die, wie Niels Klein selbst selbst sagt, "die einfachsten Melodien" enthält, die er je geschrieben habe.

Niels Klein, Klarinetten, Effekte

Lars Duppler, Fender Rhodes E-Piano, Synthesizer, Harmonium

Hanno Busch, E-Gitarre, E-Bass

Jonas Burgwinkel, Schlagzeug

Aufnahme vom 27.4.17 aus dem Substage Café in Karlsruhe