"Niemand wird dem Karneval - dem jahreszeitlichen Fest - irgendeine Erneuerung zutrauen; an einer Dekuvrierung kann also im Ernst niemand Spaß haben. Dieser Fasching (1987) dekuvrierte sich - wie viele vorherhinkende - selbst oder vielmehr mit sich selber die Zeit, in der er sich herumschleppt. lch hatte auch nicht vor, den Münchener Fasching zu dokumentieren, er liefert nur das Basis-Material. Auf das Prinzenpaar, insbesondere auf Inthronisation und Exthronisation wurde alles Tonmaterial konzentriert, in Form der Figuration einer verwirrenden Chronik: Kein Anfang also am Anfang, kein Ende am Ende, aber aus Ende und Anfang, Faschang und Garaus, ergibt sich das Ganze. Die von einer Jet-Set-Fauna wieder ins Hierarchische und Stoische verdrehte Aufführung des Karneval wurde von einer Gegenregie profaniert, die Demonstranten, ein wirkliches Prinzenpaar, religiöse Klänge und vor allem immer wieder Kinder ins Spiel bringt." (Paul Wühr)

Regie: Paul Wühr

Produktion: WDR 1989

Länge: 47'06

Paul Wühr, geboren 1927 in München, gestorben am 12. Juli 2016 bei Passignano sul Trasimeno in Italien.