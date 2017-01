Klassische Musik Dirigent Georges Prêtre ist tot

Der französische Dirigent Georges Prêtre (AFP PHOTO / DIETER NAGL)

Der französische Dirigent Georges Prêtre ist tot.

Wie der Wiener Musikverein mitteilte, starb er in Frankreich im Alter von 92 Jahren. Prêtre war unter anderem Generalmusikdirektor der Pariser Oper und der Opéra-Comique. Im Laufe seiner Karriere trat er in allen großen Opernhäusern der Welt auf, darunter in New York, Wien und Berlin.