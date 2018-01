Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hat vor den Sondierungsgesprächen mit CDU und SPD einen strengeren Kurs in der Flüchtlingspolitik verlangt. In dem auf der Klausurtagung in Seeon beschlossenen fünfseitigen Papier plädiert die CSU unter anderem für Leistungskürzungen für Asylbewerber sowie für Untersuchungen zur Altersfeststellung junger Flüchtlinge.

Auch soll der Familiennachzug für Schutzsuchende beschränkt bleiben. Bei der SPD stoßen die Forderungen auf Ablehnung. Zu Gast auf der Tagung war der ungarische Ministerpräsident Orban, der seine restriktive Haltung in der Flüchtlingsfrage verteidigte. Er sagte, das europäische Volk wolle, dass diejenigen, die keinen Grund hätten, hier zu leben, in ihre Heimat zurückkehrten. Außerdem wollten die Menschen, dass ihre Grenzen geschützt, ihre Sicherheit gewährleistet und Terrorgefahren gebannt würden.



SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte im Deutschlandfunk, es sei bemerkenswert, dass jemand, der die europäische Flüchtlingspolitik verhindere, in Seeon mit am Tisch sitze.

