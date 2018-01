Ein Zitat des CSU-Europapolitikers Weber sorgt für Irritationen.

Der Bayerische Rundfunk hat eine Tonaufnahme veröffentlicht, in der Weber den Satz sagt: "Im Jahr 2018 ist das zentrale europäische Thema die finale Lösung der Flüchtlingsfrage." Die Äußerung erinnerte viele an die Nationalsozialisten, die von der Endlösung der Judenfrage gesprochen hatten. Weber wies die Kritik umgehend zurück. Auf Twitter sprach er von einer absichtlichen Missinterpretation seiner Worte. Das sei völliger Unsinn und nicht im geringsten von ihm beabsichtigt gewesen. Er habe vielmehr deutlich machen wollen, dass 2018 eine gemeinsame europäische Lösung im Sinne der Hilfe für Menschen in Not gebraucht werde.



Weber hatte sich vor dem Hintergrund des Besuchs des ungarischen Ministerpräsidenten Orban bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag in Kloster Seeon geäußert. Weber führte aus, wenn man die Flüchtlingsfrage lösen wolle, seien Orbán und die sogenannten Visegrád-Staaten (Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei) zentrale Ansprechpartner.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.