Die CSU hat zum Auftakt ihrer Klausurtagung ihre Bereitschaft zur Fortführung der Großen Koalition bekräftigt. Parteichef Seehofer sagte bei dem Treffen der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon, er werde alles dafür tun, dass das Bündnis zustande komme. Deutschland brauche eine stabile Regierung.

Die CSU beharrt auf Änderungen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Konkret geht es um eine Obergrenze bei der Migration sowie die weitere Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. In den Papieren, die die Landesgruppe beschließen will, ist auch die Forderung enthalten, bei jungen Flüchtlingen das Alter standardmäßig feststellen zu lassen.



Die CSU-Landesgruppe berät auf ihrer traditionellen Winterklausur in den kommenden drei Tagen, mit welchen Forderungen sie in die Sondierungsgespräche mit der SPD ab Sonntag gehen will. Am ersten Tag der Beratungen in Kloster Seeon war der britische Wirtschaftsminister Clark zu Gast.



Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte zu den Sondierungsgesprächen, seine Partei wolle die Koalition - allerdings nicht mit einer SPD, die "nur die Themen aus der alten sozialistischen Mottenkiste" zitieren könne. Dobrindt warb für einen konservativen Aufbruch in Deutschland und rief die Sozialdemokraten zu Zugeständnissen in der Flüchtlingspolitik auf. Das Ergebnis der Bundestagswahl sei ein Auftrag, dass sich die Zuwanderung nach Deutschland wie in den Jahren 2015 und 2016 nicht wiederholen dürfe. Als Beispiel nannte Dobrindt die Aussetzung des Familiennachzugs.



Im Deutschlandfunk bekräftigte er die Forderungen seiner Partei. Er ist der Ansicht, dass die Leistungen für Asylbewerber gekürzt und bei jungen Flüchtlingen das Alter durch medizinische Tests überprüft werden müssten.



Es müsse in der nächsten Bundesregierung darum gehen, die Spaltung in der deutschen Gesellschaft zu überwinden. Dazu gehörten auch Regelungen zur Flüchtlingspolitik. Die von CDU und CSU dazu bereits getroffenen Vereinbarungen seien hier der Maßstab, sagte Dobrindt.



Damit widerspricht er Forderungen aus SPD. Fraktions-Vize Högl sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, der Familiennachzug leiste einen wichtigen Beitrag zur Integration. Die von der CSU geforderten Leistungskürzungen für Asylbewerber sieht Högl kritisch. Mit der SPD komme es nicht infrage, dass Menschen nicht ordentlich versorgt würden. Högl forderte auch frühzeitige und verlässliche Integrationsangebote. Dabei könne der Familiennachzug einen wichtigen Beitrag leisten. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende betonte, Deutschland benötige ein Einwanderungsgesetz. Es sei erfreulich, dass dies inzwischen auch bei der CSU so gesehen werde.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.