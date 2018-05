Die Fraktionschefs der Regierungskoalition haben sich bei einer Klausurtagung auf erste Projekte zur Wohnungsförderung geeinigt.

Wie CSU-Landesgruppenchef Dobrindt bei dem Treffen auf der Zugspitze mitteilte, soll das geplante Baukindergeld für Familien rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres gelten. Damit gebe es pro Kind 12.000 Euro in zehn Jahren an staatlicher Förderung für den Erwerb von Eigenheimen. SPD-Fraktionschefin Nahles betonte, man wolle auch die Anstiege bei den Mieten bremsen, vor allem durch schärfere Regeln für Vermieter. Als Beispiel nannte sie die Verpflichtung, vorherige Mieten offenzulegen, um übermäßige Mietsteigerungen zu unterbinden.



Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD wollen auf der Tagung außerdem ihre Zusammenarbeit vertiefen und Vertrauen untereinander aufbauen. Morgen wird die Klausur in Murnau am Staffelsee fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.