Klausurtagung Hasselfeldt sieht CSU als wichtigen Impulsgeber

Gerda Hasselfeldt, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag (Deutschlandradio / Nils Heider)

CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeldt sieht ihre Partei als Impulsgeber in der großen Koalition beim Thema Innere Sicherheit.

Zum Abschluss der dreitägigen Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon sagte sie, man habe eine intensive Diskussion zu dem Thema erlebt. Jetzt sei wichtig, dass es nicht nur bei den Vorschlägen zur Sicherheit bleibe, sondern alle Parteien sich ihrer Verantwortung bewusst seien. Man beobachte deshalb nun mit Interesse, wie sich die Sozialdemokraten in der Frage positionierten. Es könne nicht sein, dass die SPD schöne Überschriften schreibe und dann wieder Abstriche mache. In den nächsten Wochen werde es sicher intensive Diskussionen über die gemachten Vorschläge auch in der Flüchtlingspolitik geben, betonte Hasselfeldt. Ein weiteres Thema auf der Klausur seien Hassmails gewesen. Dass diese zunähmen, spürten nicht nur die Parlamentarierer. Auch Kommunalpolitiker seien davon immer stärker betroffen.