Die Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD wollen auf ihrer morgen beginnenden Klausurtagung die Umsetzung von Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag voranbringen.

Als ein Thema wird neben dem Klimaschutz und dem Fachkräftemangel die Wohnungspolitik genannt - hier dürfte es vor allem um Maßnahmen gehen, die den Anstieg der Mieten in den Städten dämpfen und den Erwerb von Eigentum fördern sollen. SPD-Fraktionschefin Nahles bezeichnete Wohnen als die soziale Frage der Gegenwart. Unions-Fraktionschef Kauder erklärte, jetzt müssten Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass vor allem junge Familien mehr Wohneigentum erwerben könnten.



Die Tagung der Fraktionsführungen beginnt morgen auf der Zugspitze und wird am Dienstag im bayerischen Murnau fortgesetzt. In Frankfurt am Main beraten die Spitzen der Unionsfraktionen von Bund und Ländern. Schwerpunkt soll hier unter anderem die Flüchtlingspolitik sein. Morgen wird Bundeskanzlerin Merkel in Frankfurt erwartet.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.