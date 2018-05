Die Fraktionsspitzen der Großen Koalition wollen den Wohnungsbau in Deutschland voranbringen.

Das kündigten der Chef der Unionsabgeordneten im Bundestag, Kauder, die Vorsitzende der SPD-Fraktion Nahles und der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt bei einem Treffen auf der Zugspitze an. Geplant sind 1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2021, verschärfte Regelungen zur Deckelung der Mieten und ein Baukindergeld zum Erwerb von Eigentum. Diese Unterstützung für Familien soll zügig von Bundestag und Bundesrat verabschiedet und dann rückwirkend ab dem 1. Januar dieses Jahres ausgezahlt werden.



Morgen wird die Klausurtagung in Murnau am Staffelsee fortgesetzt. Von dort werden zwei weitere Einigungen erwartet - zu den Themen Digitalisierung und berufliche Bildung. Die Fraktionschefs gelten als wichtige Schaltstellen bei der Umsetzung der Vorhaben der Regierungskoalition. Sie haben die Aufgabe, Mehrheiten im Parlament zu organisieren.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.