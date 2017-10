Die neue SPD-Fraktion hat mit einer Klausurtagung in Berlin den Startschuss für die Oppositionsarbeit im Bundestag gegeben.

Ihre Vorsitzende Nahles warf Union, FDP und Grünen vor, vor allem um Posten zu schachern, anstatt sich um die Zukunft des Landes zu kümmern. Sie kündigte an, dass die Sozialdemokraten in den kommenden Wochen erste eigene Initiativen im Bundestag starten wollten, auch wenn sie weiter der geschäftsführenden Regierung angehörten. Die Partei brauche vor allen Dingen mehr Profil in unserem Kernthema soziale Gerechtigkeit, betonte Nahles.