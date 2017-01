Klausurtagungen CDU-Spitze im Saarland, Grünen-Fraktion in Weimar, SPD-Fraktion in Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrer Limousine. Ihr Saarland-Besuch wird mit einer Rede auf auf dem Neujahrsempfang der saarländischen CDU in Saarlouis beginnen. (dpa / picture alliance / Kay Nietfeld)

Der CDU-Bundesvorstand kommt heute zu einer zweitägigen Klausurtagung im saarländischen Perl zusammen.

An der ersten Sitzung zu den Themen Digitalisierung und Wirtschaft und nehmen DGB-Chef Hoffmann und BDI-Präsident

Kempf teil. Später dürfte auch die Innere Sicherheit zur Sprache kommen. Vor dem Auftakt spricht Parteichefin und Bundeskanzlerin Merkel auf dem Neujahrsempfang der saarländischen CDU in Saarlouis. Eine Abschlusserklärung ist für Samstag geplant.



Bereits heute nachmittag gibt die SPD-Bundestagsfraktion Ergebnisse ihrer Klausur in Berlin bekannt. Nachdem es gestern um die Innere Sicherheit ging, soll heute etwa über eine Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden beraten werden.



In Weimar befasst sich die Bundestagsfraktion der Grünen mit Sicherheit im Internet und sogenannten "Fake News". Eine Beschlussvorlage fordert, entschlossen gegen gezielt verbreitete Falschmeldungen vorzugehen. Außerdem geht es um einen Fahrplan zum Ausstieg aus der Braunkohle.