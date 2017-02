Der Dispokredit ist für viele Bankkunden verführerisch. Gerade für Bezieher kleiner Einkommen wird das oft zum Problem, ebenso für Menschen, die aus der Armutsfalle nur schwer herauskommen. Für Daniel Friedheim vom Vergleichsportal Check24, liegt die Lösung hingegen auf der Hand:

"Der Verbraucher verschafft sich zunächst einen Überblick über die angebotenen Ratenkredite und schließt dann online einen Kredit in Höhe der Verschuldung auf seinem Girokonto ab. Dadurch, dass er sich regelmäßig verpflichtet, den Ratenkredit zurückzuzahlen, kommt er schnell und diszipliniert aus seiner Dispo-Verschuldung heraus und dabei spart er auch noch im Schnitt über 300 Euro."

Ein Ratenkredit ist für unter zwei Prozent Zinsen zu haben

Diese Rechnung geht natürlich für die Vergleichsportale auf. Denn sie verdienen eine Provision an der Vermittlung von Krediten. Die Ersparnis von 300 Euro im Schnitt muss ebenfalls relativiert werden, denn dieses Rechenbeispiel geht von einer Dispo-Kreditsumme von 3.000 Euro aus, für die im Schnitt 300 Euro Zinsen pro Jahr fällig werden. Ein Ratenkredit ist hingegen für unter zwei Prozent zu haben – also etwa 60 Euro.

Würde der Kredit so wie vom Vergleichsportal vorgerechnet über 36 Monate diszipliniert abgetragen, dann ergibt sich eine Ersparnis – vorausgesetzt, der Schuldner nutzt seinen Dispositionskredit überhaupt nicht mehr. Soweit die Theorie. Für Barbara Lüdtke-Nunnenkamp, Leiterin der Schuldnerberatungsstelle der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein in Bad Segeberg, stellt sich die Lage hingegen oft anders dar. Sie rät den rund 400 Klienten, die jährlich diese Beratungsstelle aufsuchen, daher zunächst Folgendes:

"Der erste Schritt ist, einen Kassensturz zu machen. Was habe ich, was habe ich an festen Kosten, wo bleibt etwas über? Wo kann ich vielleicht noch etwas einsparen für eine Kreditrate, so dass ich einen Dispositionskredit getilgt bekomme, welche Rate kann ich zahlen?"

Verschuldung von 2.000 Euro häufig

Meist, so sagt die Verbraucherberaterin, liege die Verschuldung um 2.000 Euro bei den Betroffenen. Diesen falle es oft schwer, den Dispo-Kredit ganz auf Null setzen zu lassen. Deshalb sei es sinnvoll, ein gewisses Dispo-Limit als Notgroschen zu haben, mehr nicht. Bei der Suche nach einem passenden Kredit sollten Verbraucher zudem intensiv vergleichen. Die Chancen auf einen Ratenkredit sind übrigens so lange gut, wie eine gewisse Bonität gegeben ist. Mit einem negativen Schufa-Eintrag geht das in der Regel nicht mehr. Anika Huß, die in der Segeberger Beratungsstelle als Schuldnerberaterin tätig ist, rät daher allen, die sich für einen Ratenkredit interessieren:

"Wenn man sich bei anderen Instituten Angebote machen lässt, sollte man darauf bestehen, dass die Bank eine Konditionsanfrage hinterlegt und keine Kreditanfrage. Wenn mehrere Banken eine Kreditanfrage starten, dann verschlechtert sich im Hintergrund der Schufa-Score. Die meisten Banken halten sich auch an diese Anweisung."

Fazit: Der Ratenkredit zum Ausgleich des überzogenen Dispo-Kredits kann ein gangbarer Weg sein. Voraussetzung dafür sind jedoch Disziplin und ein gewisser finanzieller Spielraum. Zudem sollte der Schuldner in der Lage sein, die vielen Angebote zu vergleichen um nicht in eine weitere Schuldenfalle zu geraten. Die Beratungsstellen der Verbraucherzentralen helfen hier weiter.