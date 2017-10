Die Treibhausgas-Konzentration in der Atmosphäre ist nach Angaben der zuständigen UNO-Organisation noch nie so schnell gestiegen wie im Jahr 2016.

Die Wachstumsrate habe 50 Prozent höher gelegen als im Durchschnitt der vergangenen Dekade, teilte die Weltwetterorganisation WMO in Genf mit. Grund seien neben dem Einfluss durch den Menschen auch Wetterphänomene wie El Nino gewesen. Das habe zu erhöhten Ozeantemperaturen und zu Dürren geführt. Dadurch hätten die Ozeane und Wälder nicht so viel Kohlenstoffdioxid aufnehmen können wie in anderen Jahren.



Nach Analysen von Fossilien schätzen Wissenschaftler, dass es eine so hohe CO2-Konzentration wie heute zuletzt vor drei bis fünf Millionen Jahren gab. Dabei sei es zwei bis drei Grad wärmer gewesen und der Meeresspiegel habe 10 bis 20 Meter höher gelegen.



Bei der Weltwetterorganisation handelt es sich um eine Organisation der Vereinten Nationen. Morgen wird das UN-Umweltprogramm seine Einschätzung vorstellen, inwieweit die Klimaschutzziele erreicht werden können.