Die CDU will sich in der Klimapolitik offenbar künftig an Zielvorgaben der Europäischen Union halten und von Alleingängen absehen.

Kanzleramtsminister Altmaier sagte auf einer Tagung des Wirtschaftsrates der Partei, er sei fest davon überzeugt, dass der Weg nationaler Ziele falsch sei. Zuletzt hatte Deutschland EU-Vorgaben zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes und beim Einsatz von Ökostrom bis 2020 durch eigene Ziele übertroffen. Teile der Industrie befürchten dadurch einen Wettbewerbsnachteil.