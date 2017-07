Bundesentwicklungsminister Müller fordert in der Klimapolitik eine stärkere Zusammenarbeit mit China.

Müller sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die Folgen des Klimawandels seien in keinem Land so sichtbar wie in China, wo der Smog die Straßen der großen Städte verdunkele. Im Kampf gegen den Klimawandel müsse sich auch China von Kohle und Öl losssagen und auf Erneuerbare Energien setzen, sagte Müller. Wenn das nicht gelinge, sei es für die restlichen Staaten nicht möglich, das Zwei-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen.