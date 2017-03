Die Europäische Kommission strebt gemeinsam mit China eine Führungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel an.

Entsprechend äußerte sich der zuständige EU-Kommissar, Canete, während eines Aufenthaltes in Peking. Von den USA könne man seit dem Amtsantritt von Präsident Trump nicht mehr viel erwarten. Dieser hatte per Dekret Umweltvorschriften ausgehebelt. Damit löst er ein Wahlkampfversprechen ein, sich für die Förderung fossiler Energien stark zu machen, um gegen den Arbeitsplatzabbau in der Branche vorzugehen.