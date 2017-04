Der frühere amerikanische Vizepräsident Gore hat sich zuversichtlich über einen Verbleib der USA im Pariser Klimaschutzabkommen geäußert.

Es gebe eine exzellente Chance, weitaus besser als 50 zu 50, dass die Regierung entscheiden werde, an dem Vertrag festzuhalten, meinte Gore in Washington. Er verwies in diesem Zusammenhang auf einen Boom der Solar-Branche in den Vereinigten Staaten.



US-Präsident Trump hatte im Wahlkampf den Klimawandel als Fiktion bezeichnet und den Ausstieg aus dem Pariser Abkommen angekündigt. Seit seinem Amtsantritt hat er zu diesem Thema nicht wieder Position bezogen.