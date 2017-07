Das Bundesumweltministerium lehnt Kaufanreize für moderne Dieselfahrzeuge ab.

Eine Sprecherin sagte, das Ressort sei nicht besonders interessiert daran, eine Technik zu fördern, die in absehbarer Zeit ohnehin nicht mehr auf die Straße gehöre. Zuvor hatte der niedersächsische Ministerpräsident Weil, SPD, steuerliche Anreize oder eine Klimaprämie für den Umstieg auf Autos der Euro-Norm 6 ins Gespräch gebracht. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer sprach sich für eine Reduzierung der Kraftfahrzeug-Steuer für moderne Diesel aus. Der CSU-Vorsitzende forderte im Magazin "Der Spiegel" zudem einen staatlichen Fonds für die Umrüstung von Taxis, Bussen und Müllautos.



Der ADAC mahnte, ältere Diesel-Modelle umfassend nachzurüsten. Der Leiter des Verkehrsressorts, Gerwens, sagte im Deutschlandfunk, die Autohersteller müssten auf eigene Kosten zusätzliche technische Komponenten in die Fahrzeuge einbauen. Nach Einschätzung von Fachleuten könnten Dieselmotoren bis zu 90 Prozent weniger Schadstoffe ausstoßen, wenn sie technisch nachgerüstet werden. - Am Mittwoch wollen sich Vertreter mehrerer Bundesministerien, der Industrie, sowie der Länder und Städte zum sogenannten "Diesel-Gipfel" in Berlin zusammensetzen.