Deutschland wird nach eigenen Angaben außer seinem nationalen Klimaziel für 2020 auch EU-Vorgaben verfehlen.

Man bereite sich deshalb darauf vor, Emissionsrechte von anderen Mitgliedsstaaten zu kaufen, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Berlin. Hintergrund ist der zuletzt gestiegene CO2-Ausstoß im Straßenverkehr und in der Landwirtschaft. Experten erwarten, dass sich die Kosten in Grenzen halten werden, weil es europaweit einen großen Überschuss an Emissionsrechten gibt.



Die Umweltorganisation WWF sprach von einem verheerenden Signal an alle anderen Staaten und einem Verlust der Glaubwürdigkeit Deutschlands.

