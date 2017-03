Das weltweite Klimaschutzziel ist nach einer Studie von zwei führenden Energieagenturen nur mit einem radikalen Kurswechsel erreichbar.

Das teilten die Internationale Energieagentur und die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien in einer in Berlin veröffentlichen Untersuchung mit. Voraussetzung seien massive Investionen in den Ausbau von Wind- und Solarstrom. Zudem müssten alle Gebäude energetisch saniert werden. Dann könne die Erderwärmung auf unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden.