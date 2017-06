Man müsse von dem "alten Denken" wegkommen, dass Umweltschutz Arbeitsplätze gefährde, so Hofreiter. Das Gegenteil sei der Fall: Er sorge für innovative Produkte und so für mehr Arbeitsplätze. Das sehe man etwa beim US-amerikanischen Hersteller Tesla. "Entweder werden eines Tages Null-Emissions-Fahrzeuge in Deutschland hergestellt, oder gar keine Fahrzeuge mehr."

Die CO2-Emissionen gefährdeten die Gesundheit der Menschen, so Hofreiter. Mit Blick auf die Abgasmanipulationen bei Audi forderte er den Rücktritt von Vorstandschef Rupert Stadler. Im gesamten VW-Konzern sollten die "belasteten Manager" zurücktreten, meinte der Grünen-Politiker.

Er kritisierte zudem Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Dessen Aufgabe sei es, die Hersteller von manipulierten Autos zur Nachrüstung zu bewegen - stattdessen übernehme das der baden-württembergische Verkehrsminister. "Das ist absurd", sagte Hofreiter.

Das gesamte Gespräch können Sie sechs Monate in unserer Mediathek nachhören.