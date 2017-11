Grünen-Fraktionschef Hofreiter hat die deutsche Klimapolitik kritisiert.

Die Bundesrepublik habe ihre Führungsrolle beim Klimaschutz aufgegeben. Hofreiter nannte im Deutschlandfunk als Grund das Festhalten an der Kohleverstromung und die Beschränkung des Ausbaus erneuerbarer Energien. In den vergangenen Jahren seien 70.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich verloren gegangen. Bundesumweltministerin Hendricks erklärte, keine Regierung in Deutschland habe in den letzten 20 Jahren genug getan, um beim Klimaschutz voranzukommen. Die SPD-Politikerin rief die Unionsparteien, FDP und Grüne dazu auf, sich bei ihren Sondierungsgesprächen zu den Klimazielen zu bekennen.



In Bonn beginnt am Vormittag die Weltklimakonferenz. Erwartet werden rund 25.000 Teilnehmer aus mehr als 190 Ländern. Sie wollen ein System entwickeln, das die Beiträge der Länder zum Klimaschutz messbar und vergleichbar macht. Das Pariser Klima-Abkommen zielt darauf ab, die Erd-Erwärmung auf 1,5 bis 2 Grad zu begrenzen. Die USA haben angekündigt, aus dem Vertrag auszusteigen.