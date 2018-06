Deutschland wird nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Altmaier wohl nicht vor 2030 aus der Braunkohle aussteigen. Zuerst wolle er über die Arbeitsplätze in der Branche und den Strukturwandel sprechen, sagte der CDU-Politiker im RBB. Erst zum Schluss gehe es um die Frage, in welchen Regionen Deutschlands Kraftwerke und Tagebau stillgelegt würden.

In der kommenden Woche nimmt die neue Kohle-Kommission ihre Arbeit auf. Ihr gehören unter anderem Vertreter von Wirtschaft, Gewerkschaften, Umweltverbänden und Politik an. Das Gremium soll klären, wie Deutschland in Zukunft ohne Braunkohle auskommt und wie der Strukturwandel in den betroffenen Regionen gestaltet und bezahlt werden kann. Bis zum Jahresende soll dann auch das Datum für den Kohle-Ausstieg feststehen.

