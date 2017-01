Steuern sind ein Lenkungsinstrument. So gesehen ist es nachvollziehbar, dass die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, vorschlägt, auch für tierische Lebensmittel den normalen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent zu erheben, statt ihn bei sieben Prozent zu belassen.

Die wissenschaftlichen Berater der Bundesregierung verlangen eine solche Anhebung seit langem. Ihre Begründung: Ein hoher Fleischkonsum geht einher mit einer ganzen Reihe von massiven Umwelt- und auch gesundheitlichen Problemen. Wir essen zu viel Fleisch. Das ist sattsam bekannt. Wie stark gerade bei Lebensmitteln der Preis ausschlaggebend ist für den Verbrauch, das kann man sich derzeit in den USA ansehen. Auch die US-Amerikaner haben zwar in den letzten Jahren immer häufiger zu vegetarischen oder sogar veganen Lebensmitteln gegriffen.

Doch als bei ihnen 2015 plötzlich Fleisch billiger wurde, stockte dieser Trend. Der Verbrauch von Chicken-Nuggets und Spareribs stieg innerhalb eines Jahres um unfassbare fünf Prozent an.

Milchbauern werden wieder zum Opfer

Im Umkehrschluss bedeutet das: Wer Fleisch verteuert, der vermindert den Verbrauch. Er nimmt aber auch in Kauf, wenn er das über die Mehrwertsteuer tut, dass er vor allem den ärmeren Teil der Bevölkerung bevormundet und dass er Bauern bestraft. Gerade die Milchbauern wären erneut die Opfer, kaum dass sie halbwegs aus der letzten Krise herausgefunden haben. Außerdem: Ist eine Steueranhebung beim Fleisch wirklich das geeignete Instrument, um den Klimawandel oder auch die Vergiftung unseres Grundwassers zu bekämpfen?

Das Ziel auch dieser Bundesregierung muss es doch sein, unsere Landwirtschaft zu ökologisieren. Mit einer Steueranhebung um zwölf Prozentpunkte aber würde man genau das Gegenteil erreichen.

Die Rechnung ist simpel: Die zwölf Prozent entfalten bei einem Liter Öko-Milch oder einem Kilo Bio-Steak natürlich eine ganz andere Wirkung als bei Billig-Lebensmitteln aus der Massenproduktion. Denn die Öko-Milch kostet heute etwa das Doppelte, das Bio-Steak sogar das Dreifache der konventionellen Ware. Entsprechend würde sich die drastisch angehobene Mehrwertsteuer auswirken. Bei Fleisch aus der industriellen Produktion würde man den Aufschlag kaum bemerken. Bei Bio-Produkten würde er hingegen deutlich ins Gewicht fallen.

Das Problem ist nicht, dass wir zu viel Käse essen oder zu viel Milch trinken. Das Problem ist, dass sich Deutschland mit Rückendeckung von EU-Agrarkommissar Phil Hogan auch beim Fleisch zum Export-Weltmeister entwickelt. Dieses Export-Fleisch stammt oft aus der industriellen Agrarwirtschaft. Die aber ist energieintensiv und produziert jede Menge Treibhausgase, etwa das extrem Klima-wirksame Lachgas.

Produktionsbedingungen, luxuriöser Lebensstil, Überschuss-Erzeugung

Hinzu kommt: Die industrielle Erzeugung hat einen hohen Bedarf an Import-Sojaschrot aus Übersee, für den Regenwälder in Südamerika abgeholzt werden. Und die Intensivtierhaltung benötigt viel Getreide. Dafür werden Wiesen umgepflügt. Die Folge: Im Boden gebundener Kohlenstoff entweicht und verschärft den Klimawandel. Ein Rind, das auf der Wiese steht und Gras frisst, liefert zwar nicht so viel Fleisch oder Milch wie eines, das mit Kraftfutter gemästet wird. Dafür ist die Klimabilanz von Fleisch und Milch aus Weidehaltung nicht so schlecht wie manche munkeln, die nur auf den Methan-Rülpser der Kühe schielen. Denn die Weide ist ein hervorragender CO2-Speicher und zugleich ein Hort der Artenvielfalt, womit sich die negativen Treibhaus-Effekte der Rinderhaltung in Grenzen halten.

Die eigentlichen Probleme für unsere Umwelt liegen in den Produktionsbedingungen, im luxuriösen Lebensstil und in der Überschuss-Erzeugung. Dafür bezahlen wir einen hohen Preis. Der allerdings wirkt sich nicht an der Ladentheke aus. Denn die Umweltkosten sind immer noch nicht Teil des Preises im Supermarkt. Der Umwelt und auch unserer Gesundheit ist viel eher gedient, wenn der ökologische Landbau, dessen Fleisch ja ohnehin teurer ist, zum Standard wird. Ihn zu fördern ist viel sinnvoller, als an der Steuerschraube zu drehen.