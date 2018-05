Bei den Verhandlungen zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens hat es kaum Fortschritte gegeben.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur DPA ist deswegen ein weiteres Treffen geplant, das Anfang September in Bangkok stattfinden soll. In Bonn war es nicht gelungen, ein einheitliches Regelwerk zu erstellen. Es sollte etwa Standards festlegen, wie die einzelnen Länder ihren CO2-Ausstoß messen und angeben. Ziel ist es, Schummeleien zu verhindern.



Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte, man befinde sich auf dem richtigen Weg, müsse aber noch deutlich schneller werden. Umweltschutzorganisationen kritisierten den schleppenden Verlauf in Bonn. So werde es schwer, das Regelwerk wie geplant auf der nächsten Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz zu verabschieden.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.