In der Diskussion um den Klimaschutz sind die USA unter den G20-Staaten offenbar isoliert.

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, bekräftigten 19 Mitglieder der Staatengruppe ihr Festhalten am Pariser Klimaschutz-Abkommen. US-Präsident Trump hat seinen Rückzug aus dem Vertrag angekündigt. Nach langem Ringen seien die Gegensätze in das Abschluss-Kommuniqué des Gipfeltreffens in Hamburg aufgenommen worden. Dem amerikanischen Wunsch nach Neuverhandlungen werde in dem Dokument eine Absage erteilt. Das Abkommen von Paris wird demnach als unumkehrbar bezeichnet.