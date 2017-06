Pruitt äußerte sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Sprecher des Präsidenten, Sean Spicer. Den Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen nannte der EPA-Chef eine "mutige" Entscheidung. "Paris hat uns wirtschaftlich benachteiligt. Warum wollen Europas Spitzenpolitiker, dass wir drin bleiben?", sagte Pruitt.

Allerdings werde es noch Wochen dauern, bis die USA ihren Antrag zum Rückzug aus dem Abkommen vorlegen. Nach Pruitts Angaben sind dazu noch Gespräche notwendig, die zurzeit im Justizministerium geführt würden. Die Beitragszahlungen, etwa für den Green Climate Fonds, mit dem die Klimafolgen in Entwicklungsländern abgefedert werden sollen, werden laut Pruitt aber sofort eingestellt.

Erkennt Trump den Klimawandel an?

Pruitt ist ein erklärter Befürworter des US-Austritts aus dem Klimaabkommen. In seiner Zeit als Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Oklahoma hatte er sich auf die Seite der Öl- und Gaskonzerne gestellt und war gegen von der EPA verhängte Auflagen für die Branche vorgegangen.

Klimaschützern warf er vor, zu übertreiben. Die Frage, ob US-Präsident Donald Trump den Klimawandel inzwischen als real betrachte, beantwortete der EPA-Chef auch nach mehrmaligem Nachhaken nicht. Auch Trumps Sprecher Spicer wollte sich zu dieser Frage nicht äußern. Er habe nicht "die Gelegenheit" gehabt, mit ihm darüber zu sprechen, sagte Spicer vor erstaunten Journalisten.

US-Außenminister beschwichtigt

Unterdessen hat US-Außenminister Tillerson den Schritt seines Landes relativiert. "Es war eine politische Entscheidung und es ist wichtig, dass alle anerkennen, dass die Vereinigten Staaten eine großartige Bilanz bei der Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen vorweisen", sagte er. Er gehe nicht davon aus, dass die Bemühungen in Zukunft zurückgefahren werden.

Trump hatte am Donnerstag angekündigt, die "schlechte" Klimaschutzvereinbarung von 195 Staaten werde er nicht länger umsetzen. Das Pariser Abkommen gehe einseitig zu Lasten seines Landes, schade der Wirtschaft und koste Arbeitsplätze. Mit der Ankündigung stehen die USA weitgehend isoliert da, Staats- und Regierungschef in aller Welt bekannten sich am Freitag leidenschaftlich zum Klimaschutz.