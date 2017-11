Im Klimaschutz erwarten die Vereinten Nationen mehr Anstrengungen der Europäischen Union zur Senkung der CO2-Emissionen.

Der technische Fortschritt könnte es den Staaten der EU erlauben, sich größere Ziele zu setzen, sagte die Generalsekretärin der UNO-Klimarahmenkonvention, Espinosa, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die mexikanische Diplomatin rief alle Industriestaaten auf, ihre Finanzzusagen über insgesamt jährlich hundert Milliarden Dollar an die Entwicklungsländer einzuhalten. Die sei von extremer Bedeutung für das Vertrauen in den Verhandlungsprozess. Der beabsichtigte Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen könnte dabei schwerwiegende Konsequenzen haben, fügte Spinosa hinzu.



Vm 6. bis 17. November findet der Weltklimagipfel in Bonn stand.